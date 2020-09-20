مستشفى الحريري: حالة وفاة واحدة وشفاء 5 مصابين

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخله، أن:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 334 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 17.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 425 حالة شفاء.
– الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.
– حالات وفاة: 1.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام