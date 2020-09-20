مستشفى الحريري: حالة وفاة واحدة وشفاء 5 مصابين

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخله، أن:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 334 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 17.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 425 حالة شفاء.

– الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام