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September 20 2020 - 18:10

بوغدانوف: الهدنة في ليبيا يجب تثبيتها من أجل بناء حوار بين أطراف النزاع

منذ 1 ساعة 20 September، 2020
ميخائيل بوغدانوف
ميخائيل بوغدانوف
أخبار دولية - روسيا

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وفي مقابلة مع وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الأحد، عبر بوغدانوف عن اعتقاده بأن الهدنة الراهنة في ليبيا يجب تثبيتها، مشيرا إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، يجب ألا تقود إلى “فراغ إداري” في ليبيا.

المصدر: روسيا اليوم

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