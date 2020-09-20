الرئيس روحاني: #إيران مستعدة للاحترام الكامل للاتفاق النووي عندما تفعل كل الأطراف الأخرى ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 16:14
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البطريرك الماروني بشارة الراعي: لا يحق لطائفة المطالبة بوزارة كأنها لها وتعطل البلد وتتسبب بالانهيار الاقتصادي والمالي
المفتي الجعفري الممتاز:الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكراً على أحد والنظام السياسي حتما فاشل والتطوير حتما ضروري
الشيخ أحمد قبلان: زمن العشرين انتهى وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية
الشيخ أحمد قبلان: الشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف
الشيخ أحمد قبلان: لن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية
الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و779 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الوزير حسن: لتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف تفشي كورونا
الوزير حسن يدعو الى اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف انتشار كورونا قبل فوات الأوان
وزير الصحة حمد حسن للمنار: وصلنا إلى الذروة بتسجيل عدد الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة
النائب ابراهيم الموسوي: حياة المساجين في رومية ليست لعبة أنقذوهم الآن قبل أن تحل الكارثة واللعنة
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الإحتلال
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعلن أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجددا حيز التنفيذ
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران لن تقبل غطرسة الولايات المتحدة التي عليها العودة إلى الإتفاق النووي
الرئيس الإيراني: أميركا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات على إيران
الرئيس الإيراني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأميركية
الخارجية الإيرانية: على جميع الدول الموقعة على الإتفاق النووي الإلتزام بتعهداتها وكلام بومبيو ليس إلا مسرحية تلفزيونية
الخارجية الإيرانية: إيران تحتفظ بحق الرد إزاء تفتيش محتمل لسفنها وطائراتها
الخارجية الإيرانية: نتوقع من جميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض
مندوب إيران في الامم المتحدة: واشنطن ليست عضواً مشاركا ًفي الاتفاق النووي لذا فإن مزاعمها باطلة ولا اثر لها
الخارجية الروسية: مجلس الأمن لم يتخذ أي اجراءات تؤدي لاستئناف العقوبات على ايران
الخارجية الروسية: واشنطن تواصل خداع المجتمع الدولي بالمبالغة بشأن استئناف العقوبات على ايران
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن تجاه ايران تعارض الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: لا امكانية لاستخدام آلية الزناد ضد ايران وواشنطن تضع نفسها مرة اخرى في موقف غير مناسب
غوتيريش:مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود شك في المسألة
منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: واشنطن أوقفت من جانب واحد المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران
جوزيف بوريل: واشنطن لا يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية على ايران وسيستمر رفع العقوبات بموجب الإتفاق النووي
الصحة العالمية تقر إجراء اختبارات على أدوية عشبية افريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى
بريطانيا تفرض غرامات تصل الى 13 ألف جنيه على مخالفي الحجر الصحي
احتجاجات في تايلند للمطالبة بإصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الأرصاد الجوية في لبنان:الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض محدود بالحرارة
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بكوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس روحاني: #إيران مستعدة للاحترام الكامل للاتفاق النووي عندما تفعل كل الأطراف الأخرى ذلك
منذ 29 mins
20 September، 2020
الرئيس روحاني
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