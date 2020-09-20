الرئيس روحاني: #إيران مستعدة للاحترام الكامل للاتفاق النووي عندما تفعل كل الأطراف الأخرى ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 16:14

الرئيس روحاني: #إيران مستعدة للاحترام الكامل للاتفاق النووي عندما تفعل كل الأطراف الأخرى ذلك

منذ 29 mins 20 September، 2020
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