الرئيس الإيراني: أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه بالرد الصارم ولن نخضع أمام جهود أمريكا لفرض سيطرتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 16:14

الرئيس الإيراني: أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه بالرد الصارم ولن نخضع أمام جهود أمريكا لفرض سيطرتها

منذ 37 mins 20 September، 2020
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