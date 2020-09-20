الاتحاد الاوروبي يرفض اعادة الحظر ضد ايران

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بيان، على أنه “ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران”، معزيا السبب ل”إنهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووي”.

ودعا بوريل “الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد التوترات”.

بدورها أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 أيلول/سبتمبر الجاري، وان أي إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون غير قانوني.

سبق ذلك مزاعم من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجددا حيز التنفيذ، محذرا من “عواقب” ما لم تلتزم الدول الأعضاء في الهيئة الدولية بتنفيذها.

المصدر: سبوتنيك