الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة وتعطل تأليف الحكومة وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 14:08

الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة وتعطل تأليف الحكومة وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية

منذ 32 mins 20 September، 2020
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