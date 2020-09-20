خلية أزمة كورونا في قضاء طرابلس: 82 حالة إيجابية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 14:08

خلية أزمة كورونا في قضاء طرابلس: 82 حالة إيجابية جديدة

منذ 56 mins 20 September، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، تسجيل 82 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وناشدت الخلية المواطنين وجوب “التقيد بارشادات وزارة الصحة العامة، لناحية الزامية ارتداء الكمامات، و غسيل اليدين المستمر، والتباعد الاجتماعي”.

كما شددت على المصابين “وجوب التزام الحجر منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة، تحت طائلة المسؤولية”.

وأشارت الخلية في نشرتها الى أنه حتى اليوم تم تسجيل ما يلي: العدد الاجمالي للاصابات: 2290

– حالات الشفاء : 1332
– الحالات الايجابية الناشطة: 926
– حالات الوفاة : 32

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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