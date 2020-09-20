وزير الصحة البريطاني: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 14:08
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المفتي الجعفري الممتاز:الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكراً على أحد والنظام السياسي حتما فاشل والتطوير حتما ضروري
الشيخ أحمد قبلان: زمن العشرين انتهى وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية
الشيخ أحمد قبلان: الشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف
الشيخ قبلان:ما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها
الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و779 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الوزير حسن: لتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف تفشي كورونا
الوزير حسن يدعو الى اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف انتشار كورونا قبل فوات الأوان
وزير الصحة حمد حسن للمنار: وصلنا إلى الذروة بتسجيل عدد الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الإحتلال
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعلن أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجددا حيز التنفيذ
الخارجية الإيرانية: على جميع الدول الموقعة على الإتفاق النووي الإلتزام بتعهداتها وكلام بومبيو ليس إلا مسرحية تلفزيونية
الخارجية الإيرانية: إيران تحتفظ بحق الرد إزاء تفتيش محتمل لسفنها وطائراتها
الخارجية الإيرانية: نتوقع من جميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض
مندوب إيران في الامم المتحدة: واشنطن ليست عضواً مشاركا ًفي الاتفاق النووي لذا فإن مزاعممها باطلة ولا اثر لها
الخارجية الروسية: مجلس الأمن لم يتخذ أي اجراءات تؤدي لاستئناف العقوبات على ايران
الخارجية الروسية: واشنطن تواصل خداع المجتمع الدولي بالمبالغة بشأن استئناف العقوبات على ايران
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن تجاه ايران تعارض الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: لا امكانية لاستخدام آلية الزناد ضد ايران وواشنطن تضع نفسها مرة اخرى في موقف غير مناسب
غوتيريش:مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود شك في المسألة
منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: واشنطن أوقفت من جانب واحد المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران
جوزيف بوريل: واشنطن لا يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية على ايران وسيستمر رفع العقوبات بموجب الإتفاق النووي
الصحة العالمية تقر إجراء اختبارات على أدوية عشبية افريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى
بريطانيا تفرض غرامات تصل الى 13 ألف جنيه على مخالفي الحجر الصحي
احتجاجات في تايلند للمطالبة بإصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة التجارة الأميركية تعلن حظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد
برنامج الأغذية العالمي: بسبب الحروب والنزاعات وكورونا 30 مليون شخص في العالم مهددون بالموت ما لم تصلهم مساعدات
الوكالة الفرنسية: كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 946.727 شخصا في العالم منذ ظهوره
عدة دول أوروبية بينها فرنسا والمملكة المتحدة واسبانيا تشدد قيودها لكبح موجة وبائية ثانية
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بكوفيد-19
كندا تعلن التخلي عن فكرة اتفاق للتجارة الحرة مع الصين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزير الصحة البريطاني: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا
منذ 1 ساعة
20 September، 2020
بريطانيا
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