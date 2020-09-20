وزير الصحة البريطاني: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 14:08

وزير الصحة البريطاني: وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا

منذ 1 ساعة 20 September، 2020
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