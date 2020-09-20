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September 20 2020 - 11:58

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية لاستهداف “زوار الأربعين”

منذ 40 mins 20 September، 2020
الجيش العراقي
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط عملية “إرهابية” لاستهداف “زوار أربعينية الإمام الحسين”.

وقالت الخلية في بيان صحفي: “بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش في احد احياء العاصمة، شرع الأبطال في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء  القبض على أحد  قادة ما يسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب”.

وأضافت، أن “القيادي كان عائداً من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن عصابات داعش، تمهيداً للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين”.

وأشارت الخلية إلى أن “المعتقل اعترف لدى تدوين أقواله أصوليا  بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير”.

المصدر: مواقع

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