قائد الحرس الثوري الإيراني: سنهزم أمريكا في أي مواجهة معها

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن”قدرات البلاد الدفاعية قادرة على دحر أمريكا والحق الهزيمة بها في المواجهة معها”.

وفي حوار مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، مساء السبت، أكد اللواء سلامي أنه لا قوة اليوم ومنها أمريكا يمكنها فرض الحرب على الشعب الإيراني.

واعتبر أن”أمريكا اليوم لا تمتلك ظروف القدرة على الحرب في المنطقة خاصة مع إيران وبسبب سوء تدبير قادتها وزوال عقلهم السياسي فإن جيشهم يشعر بإرهاق شديد ولا يمكنه المشاركة في حرب واسعة لأن معنويات قادته وجنوده منخفضة”.

ونوه إلى أن”المؤشرات الاقتصادية في أمريكا أيضا لا تُمكن أمريكا من إدارة حرب في المنطقة، مضيفا أن المجتمع الأمريكي غير مستعد من الناحية النفسية والسياسية لتحمل المزيد من الضحايا لأن الحرب مع إيران ستكون مختلفة جدا عن الحرب مع دول أخرى”.

وأوضح اللواء سلامي أنه”لو أرادت أمريكا خوض الحرب معنا فعليها أن تنتشر في المنطقة ومع انتشار قواتهم في المنطقة سيتكبدون الكثير من الخسائر البشرية لأن قدراتنا الدفاعية قادرة على إلحاق الهزيمة بأمريكا في الحرب معها”.

وأكد أننا”أعددنا أنفسنا في البر والجو والبحر على خوض حرب طويلة الأمد، فإن بقيت أمريكا في المنطقة ستُهزَم وإن خرجت من المنطقة ستُهزَم أيضا إلا أن كانوا مجانين وجعلوا أنفسهم في مواجهة مباشرة معنا”.

وقال إننا نمتلك آلاف الكتائب التي لو تحركت فستطال بنيرانها المباشرة كل القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني لو كان الأمريكيون قد ردوا علينا حينما ضربنا قاعدة “عين الأسد” لاستهدفناهم بآلاف الصواريخ التي لم يكن باستطاعة أي قوة المقاومة أمامها.

المصدر: مواقع