إصابة 4 فلسطينيين برصاص العدو خلال مسيرة ليلية في قلقيلية

أصيب 4 شبان فلسطينيون برصاص قوات العدو الصهيوني والعشرات بالاختناق، الليلة الماضية، خلال قمع قوات العدو مسيرة منددة بالتطبيع انطلقت من بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية باتجاه البوابة الحديدية المغلقة.

وأفادت وكالة “صفا” نقلا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن عشرات جنود العدو هاجموا الشبان بعد انطلاق المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة 4 شبان بالرصاص المطاطي في الأطراف، والعشرات بالاختناق.

وكانت القرية شهدت أمس مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش العدو مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وشهد الشهر الماضي قيام جنود العدو بزراعة ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متعددة من البلدة لإيقاع الضرر بين المتظاهرين.

وذكرت مصادر محلية بأن جنود العدو اقتحموا المنطقة الشرقية من كقر قدوم القريبة من حاووز مياه ومتنزه عام وقاموا بزرع 3 عبوات متفاوتة الانفجار داخل صناديق تم كشفها لاحقا.

وأشارت المصادر إلى أن أحد تلك الصناديق انفجر وأصاب شابا بجروح في يده وعينه، بينما تم تفجير الصندوق الثاني بإلقاء الحجارة عليه وكان أشد انفجارا من الأول، قبل أن يجدد جيش الاحتلال اقتحامه لنفس المنطقة ويفجر العبوة الثالثة ويخفي بقاياها.

وللسنة التاسعة على التوالي تشهد القرية في كل يوم جمعة مواجهات مع العدو إثر قمع الفعاليات والمسيرات المطالبة بإعادة فتح الطريق الرئيس في البلدة والذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.

المصدر: مواقع