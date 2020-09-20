الخارجية الروسية: على واشنطن التوقف فورا عن تدمير الاتفاق النووي الإيراني وتقويض قرار مجلس الأمن رقم 2231 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 11:56

الخارجية الروسية: على واشنطن التوقف فورا عن تدمير الاتفاق النووي الإيراني وتقويض قرار مجلس الأمن رقم 2231

منذ 2 ساعة 20 September، 2020
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