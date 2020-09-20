واشنطن تعلن دخول عقوبات الأمم المتحدة على ايران حيز التنفيذ..وروسيا تعتبر التصريحات غير قانونية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن”عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجددا حيز التنفيذ”،محذرا من “عواقب” ما لم تلتزم الدول الأعضاء في الهيئة الدولية بتنفيذها.

وقال بومبيو في بيان “اليوم، ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق على إيران”.

وأوضح أن العقوبات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 20.00 السبت بتوقيت واشنطن (الأحد 00.00 ت غ).

وأضاف بومبيو “اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات. فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني ايران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة”.

وتعهد بأن يتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق “منتهكي” العقوبات.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الروسية إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران،مشيرة إلى أن”التصريحات الأميركية تفتقد لأساس قانوني”.

وأفادت الوزارة في بيان “بحكم طبيعتها،لا يمكن لمبادرات وتحركات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى”.

المصدر: ا ف ب