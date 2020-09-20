موسكو تندد بإعلان واشنطن “غير الشرعي” عن إعادة فرض العقوبات على إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 11:56
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الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و779 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الوزير حسن: لتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف تفشي كورونا
الوزير حسن يدعو الى اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف انتشار كورونا قبل فوات الأوان
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الإحتلال
تظاهرات في العاصمة المغربية الرباط تنديدا بالتطبيع الذي قام به حكام الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني
اردوغان: نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لحل المشاكل عبر الحوار بيننا وبين اليونان ليكون الكل رابح
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعلن أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجددا حيز التنفيذ
الخارجية الإيرانية: على جميع الدول الموقعة على الإتفاق النووي الإلتزام بتعهداتها وكلام بومبيو ليس إلا مسرحية تلفزيونية
الخارجية الإيرانية: إيران تحتفظ بحق الرد إزاء تفتيش محتمل لسفنها وطائراتها
الخارجية الإيرانية: نتوقع من جميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض
مندوب إيران في الامم المتحدة: واشنطن ليست عضواً مشاركا ًفي الاتفاق النووي لذا فإن مزاعممها باطلة ولا اثر لها
الخارجية الروسية: مجلس الأمن لم يتخذ أي اجراءات تؤدي لاستئناف العقوبات على ايران
الخارجية الروسية: واشنطن تواصل خداع المجتمع الدولي بالمبالغة بشأن استئناف العقوبات على ايران
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن تجاه ايران تعارض الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: لا امكانية لاستخدام آلية الزناد ضد ايران وواشنطن تضع نفسها مرة اخرى في موقف غير مناسب
غوتيريش:مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود شك في المسألة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
ارتفاع حصيلة الوفيات في الفيضانات والسيول في السودان إلى 121 شخصا
الوكالة الفرنسية: أكثر من 30.556.040 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة التجارة الأميركية تعلن حظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد
برنامج الأغذية العالمي: بسبب الحروب والنزاعات وكورونا 30 مليون شخص في العالم مهددون بالموت ما لم تصلهم مساعدات
الوكالة الفرنسية: كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 946.727 شخصا في العالم منذ ظهوره
عدة دول أوروبية بينها فرنسا والمملكة المتحدة واسبانيا تشدد قيودها لكبح موجة وبائية ثانية
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بكوفيد-19
كندا تعلن التخلي عن فكرة اتفاق للتجارة الحرة مع الصين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
موسكو تندد بإعلان واشنطن “غير الشرعي” عن إعادة فرض العقوبات على إيران
منذ 2 ساعة
20 September، 2020
العفوبات على إيران
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