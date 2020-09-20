بلدية الكفور تول: ظهور 3 حالات إيجابية جديدة

صدر عن بلدية الكفور – تول البيان الاتي: “بعدما عاد جميع المصابين والمخالطين من العمال من الجنسيات البنغالية، السورية والسودانية الى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ثبت لدينا أخيرا ظهور 3 حالات إيجابية من اللبنانيين المقيمين في بلدة تول، إضافة الى عدد من المخالطين لهم من أفراد عائلاتهم (زوجة، أبناء)، وقد أخضع جميع المصابين والمخالطين للحجر الطوعي، بعدما أجري فحص PCR على جميع المصابين وعلى معظم المخالطين في انتظار ظهور النتائج لاطلاعكم عليها في تقارير لاحقة واخضاع بقية المخالطين للفحص.

هذا وتعمل لجنة كورونا في البلدية على متابعة كافة الحالات والمخالطين لهم بشكل يومي للوقوف عند حاجاتهم وتأمين مستلزماتهم، بالتنسيق مع خلية الازمة في حزب الله وحركة امل والجمعيات الأهلية والمدنية المختصة بوباء كورونا، إضافة الى التنسيق التام مع محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه لوضعه بصورة ما يجري وما تؤول اليه الامور”.

أضافت البلدية في بيانها: “في سياق متصل، إننا في بلدية الكفور – تول، نتمنى على أهلنا الكرام خصوصا في بلدة تول اتباع إجراءات الوقائية وعدم الاختلاط وإقامة التجمعات، ونؤكد ضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدر عنا او عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة، مع التأكيد ايضا ضرورة التواصل معنا عبر هاتف البلدية 07767214 خلال الدوام الرسمي او عبر خدمة الواتس آب على الهاتف الخلوي 70767214 للاستفسار او لتزويدنا باي معلومة بخصوص كورونا وتنفيذ الاجراءات وتطبيق التوصيات المعتمدة”.

المصدر: الوكالة الوطينة للإعلام