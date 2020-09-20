الاحتلال الأمريكي يسرق 30 صهريجاً محملاً بالنفط السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2020 - 09:34

الاحتلال الأمريكي يسرق 30 صهريجاً محملاً بالنفط السوري

منذ 37 mins 20 September، 2020
النفط السوري

يواصل الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة حيث أخرجت قوات الاحتلال اليوم قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن”قافلة مؤلفة من 30 صهريجاً وناقلة للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها في الجزيرة السورية غادرت مساء اليوم إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بمنطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي”.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وتعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

المصدر: سانا

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