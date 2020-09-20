الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرية علوك بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتداءاتهم على القرى والبلدات بريف الحسكة واعتدوا مساء اليوم بالقذائف على قرية علوك بريف مدينة رأس العين.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها المتمركزين في القرى المجاورة المحتلة اعتدت بالقذائف الصاروخية مساء أمس على منازل قرية علوك شرق مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة”.

وأشارت المصادر إلى أن”مرتزقة الاحتلال التركي يحاولون من خلال اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف على القرية وسرقة المحاصيل الزراعية وعمليات الاختطاف تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها وتسكين أسرهم فيها”.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الأول الماضي واحتلالها عددا من القرى والبلدات والمدن اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

المصدر: سانا