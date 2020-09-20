هل يفيد شرب الماء الساخن على الريق؟

لا شكّ في أن شرب الماء بشكلٍ عام هو من الامور المفيدة جداً للصحة، خصوصاً انه من اهم العوامل التي تساعد على ترطيب الجسم ومنع جفافه. ولكن، ماذا عن شرب الماء الساخن على معدة فارغة؟ وهل يمكن أن يوفر ايضاً الفوائد التي يوفرها الماء البارد للجسم على معدة فارغة؟

فوائد الماء الساخن على الريق:

1- فقدان الوزن

الماء الساخن على الريق مفيدٌ جداً للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي، وهو ما تريدونه إذا كنتم تحاولون التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. أفضل طريقة للقيام بذلك هي بدء تعزيز عمل التمثيل الغذائي في الصباح الباكر بكوب من الماء الساخن والليمون. كمكافأة إضافية، سيساعد الماء الساخن على تكسير الأنسجة الدهنية (المعروفة أيضاً باسم دهون الجسم) في جسمكم.

2- يساعد في علاج احتقان الأنف والحنجرة

شرب الماء الساخن على الريق علاج طبيعي ممتاز لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق. يعمل الماء الساخن على تذويب البلغم ويساعد أيضاً على إزالته من الجهاز التنفسي. على هذا النحو، يمكن أن يوفر الماء الساخن الراحة من التهاب الحلق. كما أنه يساعد في إزالة احتقان الأنف.

3- إزالة السموم من الجسم

الماء الساخن رائع لمساعدة جسمكم على التخلص من السموم. عندما تشربون الماء الساخن، تبدأ درجة حرارة جسمكم في الارتفاع، مما يؤدي إلى التعرق. عندما يحدث هذا الامر يساعد على إطلاق السموم من جسمكم وتطهيره بشكل صحيح. للحصول على أفضل النتائج، أضيفوا القليل من عصير الليمون قبل شربه.

4- منع الشيخوخة المبكرة

هناك سبب يدعو إلى تطهير جسمكم من السموم: إن هذا الأمر يبطىء عملية شيخوخة الجلد والبشرة. يساعد شرب الماء الساخن على إصلاح خلايا الجلد التي تزيد من مرونة بشرتكم وتتأثر بالجذور الحرة الضارة. بعد ذلك، تصبح بشرتكم التالفة أكثر نعومة.

المصدر: وكالات