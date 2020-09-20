الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي

كشفت Honor التابعة لشركة هواوي عن حاسبها الأحدث المزود بمواصفات ممتازة تجعله من بين أفضل حواسب الألعاب في العالم.

ويأتي حاسب Hunter V700 بهيكل مميز من البلاستيك المقاوم للصدمات سماكته 19.9 ملم، مزين بشعار مضيئ من الخلف، ومزود بلوحة مفاتيح مميزة تتمتع بخاصية الإضاءة الداخلية.

ويأتي هذا الحاسب بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت، ونوعين من المعالجات : Intel Core i7-10750H و Intel Core i5-10300H، ونوعين من معالجات الرسوميات هي Nvidia GeForce RTX 2060 أو Nvidia GeForce GTX 1660.

أما شاشة هذا الحاسب فأتت بمقاس 16.1 بوصة بدقة عرض ( 1920/1080) بيكسل، وتردد 144 هيرتزا.

وزودت Honor هذا الجهاز بمكبرات صوت ممتازة تدعم تقنيات Nahimic 3D، ومنفذي USB 3.2، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ HMDI 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية باستطاعة 56 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات، فضلا عن ميزة مشاركة الألعاب اللاسلكية مع الأجهزة الذكية، والتي تمكن المستخدم من التحكم بالألعاب عبر الحاسب.

ويتوفر الحاسب حاليا في السوق الصينية، ومن المتوقع إن يصل إلى الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بسعر 1300 دولار تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم