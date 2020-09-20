العلماء يكشفون نوع الشاي الذي يطيل العمر

ينصح الأطباء بتناول ما لا يقل عن 500 ملغ من فيتامين “سي” يوميًا، حيث يساعد على خفض مستوى الكوليسترول “الضار” والدهون الثلاثية في الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا للخبراء، فإن المصدر المثالي لفيتامين “سي” هو ثمار نبتة ورد أيار، والتي يمكن تحضير الشاي منها، حيث يساعد هذا النوع من الشاي على تقوية جهاز المناعة وإثراء الجسم بالعناصر المفيدة.

وأضاف الخبراء أن ثمار ورد أيار غنية بالفلافونويد، حيث تعمل هذه المواد على خفض ضغط الدم عن طريق تحسين تدفق الدم إلى القلب.

كما أن شاي ورد أيار يخفض نسبة السكر في الدم وكذلك يمنع نمو الخلايا الدهنية في الكبد، وبالتالي منع الإصابة بمرض السكري، وفق موقع “وان”.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل فيتامين “أ” والليكوبين، تساعد ثمرة ورد أيار على استعادة نضارة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس وتكوين الكولاجين.

المصدر: سبوتنيك