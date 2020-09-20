ثماني حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في اليومين الماضيين

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ الخميس 17 أيلول، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات أجريت أمس الجمعة؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني 8 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 17 أيلول كالتالي:

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

– رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 18 أيلول كالتالي:

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة برلين: شركة SR رقم 1550 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة حلب: شركة Q6 رقم 215 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

– رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام