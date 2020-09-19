وزير الخارجية الإيراني: سعي #واشنطن لإعادة العقوبات الدولية على #طهران هو دعاية ليس لها أي تأثير حقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 23:30

وزير الخارجية الإيراني: سعي #واشنطن لإعادة العقوبات الدولية على #طهران هو دعاية ليس لها أي تأثير حقيقي

منذ 2 ساعة 19 September، 2020
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