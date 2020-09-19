وزير الخارجية الإيراني: سعي #واشنطن لإعادة العقوبات الدولية على #طهران هو دعاية ليس لها أي تأثير حقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 23:30
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الصحة اللبنانية: تسجيل 5 وفيات و779 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر: التزام لبنان بالقرارات الدولية لا يعني تخليه عن حقه بالدفاع عن سيادته
وزارة الخارجية الفرنسية تكذب المزاعم الاميركية حول تخزين حزب الله مواد كيميائية لصنع متفجرات في اوروبا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول: على حد علمنا لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: نندد بكل الأنظمة العربية الرجعية التي هرولت لخيانة الشعب الفلسطيني
بوتين: موسكو مضطرة لتطوير الصواريخ فرط صوتية بعد انسحاب واشنطن من اتفاقية الدفاع الجوي الصاروخي
رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلغتنا انها لن تطالب بتفتيش مواقع جديدة في ايران
مقتل شخصين واصابة 16 اخرين في اطلاق نار في مدينة روتسشتر التابعة لولاية نيويورك الاميركية
قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: طهران لن تكتفي بالكلام وسترد على اي عدوان على اراضيها بكل قوة
اللواء سلامي: سنستهدف الاشخاص الذين كان لهم دور مباشر وغير مباشر في استشهاد الحاج قاسم سليماني
تظاهرات في العاصمة المغربية الرباط تنديدا بالتطبيع الذي قام به حكام الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني
اردوغان: نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لحل المشاكل عبر الحوار بيننا وبين اليونان ليكون الكل رابح
وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف: اي تعرض لسفننا من قبل الولايات المتحدة سنعتبره قرصنة ولن يبقى دون رد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
ترامب يعد بلقاحات ضد كورونا بحلول نيسان المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الحكومة الصينية: إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية
مقتل شخصين(2) وإصابة( 16) آخرين في إطلاق نار في مدينة روتشستر بولاية نيوورك الأميركية
ارتفاع حصيلة الوفيات في الفيضانات والسيول في السودان إلى 121 شخصا
الوكالة الفرنسية: أكثر من 30.556.040 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة التجارة الأميركية تعلن حظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد
برنامج الأغذية العالمي: بسبب الحروب والنزاعات وكورونا 30 مليون شخص في العالم مهددون بالموت ما لم تصلهم مساعدات
الوكالة الفرنسية: كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 946.727 شخصا في العالم منذ ظهوره
عدة دول أوروبية بينها فرنسا والمملكة المتحدة واسبانيا تشدد قيودها لكبح موجة وبائية ثانية
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بكوفيد-19
كندا تعلن التخلي عن فكرة اتفاق للتجارة الحرة مع الصين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزير الخارجية الإيراني: سعي #واشنطن لإعادة العقوبات الدولية على #طهران هو دعاية ليس لها أي تأثير حقيقي
منذ 2 ساعة
19 September، 2020
العقوبات الاميركية على ايران
الولايات المتحدة
ايران
ظريف
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