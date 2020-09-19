الصحة اللبنانية: إصابة 779 شخص بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 21:24

الصحة اللبنانية: إصابة 779 شخص بفيروس كورونا ووفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 19 September، 2020
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