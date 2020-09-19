الصحة الايرانية: ارتفاع عدد ضحايا #كورونا إلى 24118 شخصاً بعد تسجيل 2845 إصابة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 21:24

الصحة الايرانية: ارتفاع عدد ضحايا #كورونا إلى 24118 شخصاً بعد تسجيل 2845 إصابة خلال 24 ساعة

منذ 2 ساعة 19 September، 2020
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