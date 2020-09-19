الحاج حسن: لإصدار مرسوم العفو الخاص بسبب كورونا الذي يشمل عددا كبيرا من السجناء

استقبل عضوا كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي أعضاء “لجان العفو العام” في مكتب “تكتل نواب بعلبك الهرمل” في بعلبك، وتم البحث في “مخاطر انتشار جائحة كورونا في سجن رومية وتفشيه بين السجناء، وضرورة الإسراع في إصدار مرسوم العفو الخاص كمقدمة لإقرار قانون العفو العام”.

وبالمناسبة تحدث الحاج حسن، حيث قال “اجتماعنا العاجل، جاء بناء على طلب الأخوة في لجان العفو العام ضمن محافظة بعلبك الهرمل، خصوصا بعد التطورات الصحية الخطيرة الحاصلة في سجن رومية، وتفشي وباء كورونا لدى مئات السجناء والقوى الأمنية المولجة حماية مبنى السجن”.

وتابع الحاج حسن “أمام هذا التطور الخطير، وما يمكن أن يحصل من تفشي للوباء في رومية وسجون أخرى في لبنان، لا بد من الإشارة إلى أن تلك السجون تعاني أصلا من الاكتظاظ، وجائحة كورونا تزيد الأمور تعقيدا وخطورة، ويجب التعاطي مع هذا الخطر الداهم بمسؤولية إنسانية”، واضاف “هؤلاء السجناء لديهم أهل يقلقون على صحتهم وحياتهم وسلامتهم، ومن واجب حكومة تصريف الأعمال والحكومة المقبلة ومجلس النواب وكل المرجعيات السياسية تحمل المسؤولية”.

وتمنى الحاج حسن “إصدار مرسوم العفو الخاص الذي يشمل عددا كبيرا من السجناء، من كبار السن والذين يعانون أمراضا مزمنة ومستعصية، وممن تبقى لديهم مدة معينة من المحكومية، ومن الذين أمضوا محكوميتهم ولا قدرة لهم على دفع الغرامات المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام