التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الدامور باتجاه صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 19:10

التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الدامور باتجاه صيدا

منذ 2 ساعة 19 September، 2020
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