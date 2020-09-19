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September 19 2020 - 19:08

الأمن العام: لا نستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء

منذ 2 ساعة 19 September، 2020
الامن العام
لبنان

قالت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها السبت إنها لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء.

واضاف البيان “ردا على ما ورد على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حول تقاضي أحد عناصر الأمن العام في المطار رسم تأشيرة دخول بالدولار الأميركي من أربعة وافدين مصريين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تشير إلى أنها لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء”.

وتابع البيان “أما من كان يحمل عملة أجنبية فعليه تصريفها في البنك المعتمد لهذه الغاية لدى المطار إنفاذا لعقد منظم بين هذا المصرف والمديرية العامة للطيران المدني الذي أعطي حصرية التحويل النقدي”، واضاف “بالتالي لا علاقة للأمن العام أو أي من عناصره المتواجدين في المطار بالموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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