اليمن: المكونات السياسية ترفض مشاريع العدوان للهيمنة والتقسيم وتجدد إدانتها للتطبيع

أكدت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية في اليمن على مواصلة الصمود ورفض مشاريع الهيمنة والوصاية والتقسيم ورفض وتجريم والحصار من قبل العدوان السعودي الاميركي، ودعت لفتح كافة المطارات والموانئ والمنافذ اليمنية.

هذا الموقف اليمني جاء السبت خلال اللقاء الموسع للأحزاب والمكونات السياسية بالعاصمة صنعاء بمناسبة مرور 2000 يوم من الصمود في وجه العدوان والحصار.

وشددت الاحزاب في بيان لها على “ضرورة حيادية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ودعم ملف الأسرى واتفاق السويد ونطالب بالإعلان عن معرقليه”، وأكدت أن “الحصار هو رديف العدوان ويتكامل معه للقضاء على الشعب اليمني وصموده”، ودعت “كل أحرار العالم ليرفعوا أصواتهم ضد الحصار الظالم، والسماح لسفن النفط والغذاء من الوصول إلى ميناء الحديدة”.

وحملت الأحزاب والمكونات السياسية “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار جريمة الحصار وتداعياتها الكارثية على القطاعات الخدمية”.

من جهة ثانية، أدان البيان “كل أشكال التطبيع مع كيان العدو الصهيوني واعتبره تماهيا وانخراطا لتصفية القضية الفلسطينية”، وأكد على “ثبات موقفنا وموقف شعبنا من قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية المركزية”.

المصدر: موقع انصار الله