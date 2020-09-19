المفتي عبد الله: أزمة تشكيل الحكومة هي أزمة مصطنعة ولا مفر من الحوار الوطني

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله أن “الازمة الحاصلة في لبنان لجهة تشكيل الحكومة هي أزمة مصطنعة تضاف الى الازمات التي يعيشها لبنان”. وتابع أن “معالجة أزمة تشكيل الحكومة بالتشفي من طائفة أو فئة، لا يصل الى طريق الحل ابدا”.

وقال المفتي عبد الله السبت “لا مفر من الحوار الوطني واتباع مبدأ التعايش، لكي لا يشعر أحد من اللبنانيين بالجبن أو الاستقواء وتكون المكونات اللبنانية مشاركة بالحكومة على ما جرت عليه الاعراف والتقاليد”.

ودعا المفتي عبد الله الى “التحلي بدرجة الوعي الكبيرة لاعادة التلاقي الداخلي من دون العودة الى مصالح الدول الكبرى التي لا ترى في معالجة الازمات سوى مصالحها وخصوصا مصلحة الكيان الغاصب الذي تسعى أمريكا في كل توجهاتها للمحافظة على أمن الكيان الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام