التيار الوطني الحر: لتوزيع الوزارات السيادية على الطوائف الاقل عددا

أكدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان لها بعد اجتماعها السبت برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل على “مواصلة تسهيل ولادة الحكومة من قبل التيار”، وحذرت من أن “يفهم أي طرف هذا التسهيل على غير معناه أو يظنه نوعا من الضعف، فالتيار يساهم في الحل من موقع قوته الشعبية وشرعيته النيابية، وهو ليس مستعدا أبدا لإلغاء ذاته سياسيا”.

وشدد البيان على “ضرورة قيام حكومة سريعا تحترم وحدة المعايير وتكون قادرة على الإنتاجية والعمل بفعالية لتحقيق برنامج الإصلاحات المطلوبة”، واقترح “توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الاقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام