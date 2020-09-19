الرئيس روحاني يحث على تشديد المراقبة فيما يتعلق بمكافحة كورونا خلال فصل الخريف

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على “ضرورة تشديد المراقبة والاشراف فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا في فصل الخريف”، داعيا الى “تجنب التقييمات الخاطئة في هذا المجال” .

وفي كلمة له صباح السبت في جلسة المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا شدد روحاني على ضرورة تشديد المراقبة، مشيرا الى ان “هذا المرض سيتداخل في فصل الخريف مع امراض اخرى كالانفلونزا ونزلات البرد” . واضاف “لقد ظهر في بعض دول الجوار مرض شبيه بذات الرئة وهو مرض اخطر من كورونا، ومن هنا لابد لنا جميعا ان نهتم بكل وسائل المراقبة والوقاية لمواجهة هذه الأمراض”.

ودعا الرئيس روحاني المواطنين الى ان “يستحضروا دائما ان فيروس كورونا الذي اصاب حتى الآن أكثر من 30 مليون شخص على مستوى العالم، كما ان نحو مليون شخص قد توفوا بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ، وهذا مؤشر على مدى خطورة هذا الفيروس” ، اضافة الى تداعياته في المجالات النفسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتعليمية.

واوضح روحاني “لقد اتخذنا اجراءات مهمة في هذه المجالات، ونؤكد الآن على بعض هذه الاجراءات ونشدد على البعض الآخر للعبور من هذه الأزمة”.

واشار روحاني الى “ضرورة تعايش المواطنين مع المرض والتحلي بالصبر لأن هذا الوضع قد يستمر مدة اطول، وبالتالي لا بد من الاستمرار بالتقيد بالتعاليم الصحية ونبني حياتنا على هذا الأساس”.

المصدر: ارنا