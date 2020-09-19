الداخلية الأفغانية تعلن مقتل قائد شرطة باكتيكا بتفجير وطالبان تتبنى

قتل قائد شرطة ولاية باكتيكا الأفغانية (شرقي البلاد) في هجوم استهدف موكبه بحسب وزارة الداخلية الأفغانية، فيما تبنت حركة طالبان الهجوم في وقت تتفاوض الحركة مع الحكومة الأفغانية حول وقف إطلاق النار. وقالت الوزارة عبر تويتر السبت، إنها “تنعي قائد شرطة باكتيكا العقيد محمد آصف طوخي، الذي قتل بعد انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فيما كان في طريقه إلى منطقة يحي خيل لدعم أفراد الأمن وصد الهجمات الإرهابية”.

فيما نقلت وسائل إعلام أفغانية عن متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أنه “تم شنّ هجمات ضد قوات العدو التي كانت بصدد تنفيذ عمليات ضد المجاهدين، ما أسفر عن مقتل قائد الشرطة محمد آصف طوخي واثنين من الجنود وجرح 3 وتدمير مدرعتين”.

المصدر: سبوتنيك