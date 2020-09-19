السلطات الهندية توقف 9 عناصر من القاعدة خططوا لاستهداف منشآت حيوية

أعلنت السلطات الهندية السبت، أنها ألقت القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي خططوا لشن هجمات في مناطق متفرقة من البلاد. وجاء في بيان صادر عن هيئة التحقيق الوطنية أن “الاعتقالات جرت بعد مداهمات متزامنة في ولايتي كيرالا وغرب البنغال”، مبينة أن المجموعة خططت “لشن هجمات ضد منشآت حيوية وقتل مدنيين في أنحاء عدة من البلاد من بينها العاصمة”.

وتابعت أنه تم العثور بحوزتهم على “معدات إلكترونية ونصوص مروجة للفكر الجهادي، وأسلحة ومتفجرات مصنعة محليا ومجسمات لمدرعات”. وأوضحت أن المعتقلين “اعتنقوا الفكر الجهادي بتوجيه من إرهابيي القاعدة المتواجدين في باكستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. والعام الماضي دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ، في رسالة مصورة، إلى “الجهاد وتحرير كشمير من براثن أجهزة الاستخبارات الباكستانية”، كما طالب المقاتلين في كشمير بالتركيز على توجيه “ضربات مستمرة” ضد الهند.

وكانت الحكومة الهندية قد قللت من التهديدات، مؤكدة استعداد أجهزتها الأمنية لمواجهتها.

المصدر: سبوتنيك