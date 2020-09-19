مقتل شخصين وإصابة 14 بإطلاق نار خلال حفل بمدينة روتشيستر بولاية نيويورك الأميركية

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرين السبت، في حادث إطلاق نار جماعي وقع بمدينة روتشيستر في ولاية نيويورك الأميركية. ونقلت قناة “WHAM 13 ” المحلية عن القائم بأعمال قائد شرطة روتشستر مارك سيمونز قوله، في إحاطة إعلامية عقب الحادث “حدث إطلاق نار جماعي في حفل كبير “غير قانوني” حضره أكثر من 100 شخص وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين (حصيلة أولية) في الساعات الأولى من صباح السبت”.

وأوضح سيمونز أن القتيلين “رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عاما، فيما تم نقل المصابين الـ 14 الآخرين إلى المستشفيات المحلية”. وأضاف المسؤول بشرطة روتشيستر أن “الجاني حاليا طليق، وستظل الشرطة في موقع الحادث في الوقت الحالي”. ومؤخرا، شهدت مدينة روتشيستر احتجاجات عقب مقتل مواطن أميركي من أصول أفريقية يدعى دانييل براود، على يد الشرطة الأميركية، ما اضطر الشرطة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين بعد اقتحامهم مقرًا للشرطة قبل إطلاق سراحهم بعد مدة وجيزة.

المصدر: سبوتنيك