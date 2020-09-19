الداخلية الأفغانية تعلن مقتل قائد شرطة ولاية باكتيكا شرقي البلاد وطالبان تتبنى التفجير (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 13:56

الداخلية الأفغانية تعلن مقتل قائد شرطة ولاية باكتيكا شرقي البلاد وطالبان تتبنى التفجير (سبوتنيك)

منذ 34 mins 19 September، 2020
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