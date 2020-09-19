الداخلية الأفغانية تعلن مقتل قائد شرطة ولاية باكتيكا شرقي البلاد وطالبان تتبنى التفجير (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 13:56
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عدة دول أوروبية بينها فرنسا والمملكة المتحدة واسبانيا تشدد قيودها لكبح موجة وبائية ثانية
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بكوفيد-19
كندا تعلن التخلي عن فكرة اتفاق للتجارة الحرة مع الصين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الداخلية الأفغانية تعلن مقتل قائد شرطة ولاية باكتيكا شرقي البلاد وطالبان تتبنى التفجير (سبوتنيك)
منذ 34 mins
19 September، 2020
الداخلية الأفغانية
طالبان
قائد شرطة ولاية باكتيكا
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