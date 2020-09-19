الترويكا الأوروبية: أي قرار أو اجراء لإعادة فرض الحظر الأممي على ايران سيكون بلا أي اثر قانوني

أبلغت الترويكا الاوروبية المؤلفة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي الجمعة أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 ايلول/سبتمبر. وافادت وكالة “رويترز” أنه “في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، سيكون بلا أي أثر قانوني”.

يذكر ان اميركا وبعد فشلها في محاولة تمديد الحظر التسليحي ضد ايران تحاول تفعيل آلية الزناد (العودة التلقائية للحظر الذي كان مفروضا على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل منظمة الامم المتحدة وتم الغاؤه بعد توقيع الاتفاق النووي).

المصدر: أرنا