طريقة مبتكرة تمكنك من تشغيل تطبيقات “أندرويد” على حاسبك الشخصي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 10:54

طريقة مبتكرة تمكنك من تشغيل تطبيقات “أندرويد” على حاسبك الشخصي

منذ 2 ساعة 19 September، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

بدأت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية في تشغيل تطبيق “يور فون”، الذي يمكِّن المستخدم لأول مرة من تشغيل التطبيقات الموجودة على هاتفه على حاسبه الشخصي والمحمول.

ويعمل التطبيق، بحسب موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، على تشغيل كافة تطبيقات “أندرويد” على الحواسيب العاملة بنظام تشغيل “ويندوز 10”.

ومن المتوقع أن يصل التطبيق إلى كل مستخدمي نظام “ويندوز 10” خلال الـ48 ساعة المقبلة.

بمجرد تثبيت التطبيق، سترى علامة تبويب التطبيقات على اليسار، والقائمة الكاملة لتطبيقات هاتفك الأندرويد على اليمين، وبمجرد النقر فوق أحدهم يمكنك تشغيل التطبيق على حاسبك.

تطبيق “يور فون” يعمل فقط على بعض هواتف “سامسونغ” الحديثة ومن ضمنها الهواتف ضمن سلسلة “أيه”، وكذلك هواتف مايكروسوفت الحديثة “سرفس ديو” ذو الشاشتين.

المصدر: سبوتنيك

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