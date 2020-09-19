الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت، إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 32 حالة في اليوم السابق، و24حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 20 في اليوم السابق. ووفقا رويترز ، أوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ14 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: سبوتنيك