فرنسا: لا دليل على وجود مخازن متفجرات لـ “حزب الله” في بلدنا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن حزب الله يخزن في فرنسا مواد كيميائية لصنع متفجرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، للصحفيين يوم الجمعة “على حد علمنا، لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم”.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون محاربة الإرهاب، ناثان سيلز.

وكان سيلز قد زعم في وقت سابق بأن حزب الله يقوم بتهريب وتخزين مواد كيميائية، ومنها مادة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

وادعى على حد قوله بأن حزب الله أقام مخابئ للمتفجرات في أوروبا منذ عام 2012.

المصدر: روسيا اليوم