جنوب إفريقيا تؤكد عدم وجود دليل على مؤامرة إيرانية لاغتيال السفيرة الأميركية

أكدت وكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا الجمعة أنها لم تجد أي دليل على أن إيران كانت تخطط لاغتيال السفيرة الأميركية في بريتوريا.

وكان موقع “بوليتيكو” الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن هويتهما قولهما إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الحكومة الإيرانية تخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس دونالد ترامب، وأشار التقرير الى أن الخطة كانت تستهدف اغتيالها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المتحدث باسم وكالة أمن الدولة مافا سكوت في بيان “في الوقت الحالي، المعلومات المقدمة ليست كافية لدعم مزاعم وجود تهديد حقيقي ضد سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا”، مضيفاً “يتم التعامل مع المؤامرات لاغتيال الدبلوماسيين بطريقة جدية للغاية وقد تمت طمأنة سعادة السفيرة ماركس بالتزامنا في هذا الصدد”.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما أورده الموقع الإخباري الأميركي مجرد “معلومات كاذبة” و”لا أساس لها”، معتبراً المتحدث باسمها أن هذه المعلومات ليست سوى “أساليب متكررة ومثيرة للغثيان لخلق مناخ معاد لإيران على الساحة الدولية”.

وقالت وكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا إن المسؤولين طلبوا معلومات إضافية من الحكومة الأميركية وحضوا “الجميع على التزام الهدوء”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية