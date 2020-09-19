وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بكوفيد-19

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير مساء الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لا يعاني من أي أعراض.

وقال في تغريدة عبر موقع تويتر “تبينت إصابتي مساء بكوفيد-19، عزلت نفسي على الفور في منزلي طبقا للمعايير الصحية التي وضعتها الحكومة، لا أعاني من اي أعرا، سألتزم العزل لمدة سبعة أيام، أواصل القيام بمهامي”.

ولومير ليس أول عضو في الحكومة الفرنسية تظهر إصابته بالوباء، ففي 9 آذار/مارس، تبينت إصابة وزير الثقافة السابق ووزير التجارة الخارجية الحالي فرانك ريستر بالفيروس، كما كان وزيرا الدولة للتحول البيئي برون بوارسون وايمانويل فارغون أصيبا في الأسبوعين اللاحقين.

وفي بداية أيلول/سبتمبر، عزل رئيس الوزراء جان كاستكس نفسه بعد لقائه مدير طواف فرنسا كريستيان بوردوم الذي تبينت إصابته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية