ترامب: 7 أو 8 دول عربية أخرى تسعى لإبرام اتفاقيات مع “إسرائيل”

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه يوم الجمعة بالنجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر أن “7 أو 8 دول عربية أخرى تسعى لإبرام اتفاقيات مع إسرائيل، ويمكن للكويت أن تنضم إليها في النهاية”.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أكد الجمعة أن “دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في تطبيع علاقاتها مع إسرائيلترامب: 7 أو 8 دول عربية أخرى تسعى لإبرام اتفاقيات مع “إسرائيل”، ولم يكشف عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول إن ثلاثة منها إقليمية والأخريان خارج الشرق الأوسط.

المصدر: روسيا اليوم