رويترز: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبلغ مجلس الأمن أن إعفاء #إيران من العقوبات مستمر بعد 20 ايلول/ سبتمبر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2020 - 02:08

رويترز: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبلغ مجلس الأمن أن إعفاء #إيران من العقوبات مستمر بعد 20 ايلول/ سبتمبر

منذ 1 ساعة 19 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة