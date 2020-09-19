قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان وتطلق قنابل الغاز بكثافة صوب البيوت والأهالي في قرية العيسوية بالقدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2020 - 00:36

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان وتطلق قنابل الغاز بكثافة صوب البيوت والأهالي في قرية العيسوية بالقدس المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 45 mins 18 September، 2020
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