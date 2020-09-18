الوزير وهبه اتصل بالسلطات القبرصية وبقوات اليونيفيل لجلاء مصير المفقودين خارج المياه الاقليمية اللبنانية

أفادت وزارة الخارجية في بيان أن “بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء، اجرى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الاتصالات الدبلوماسية العاجلة مع السلطات القبرصية، ومع قوات (اليونيفيل)، من اجل جلاء مصير المفقودين، بين الذين كانوا على متن القارب الذي عثرت عليه قوة (اليونيفيل البحرية) في 14 ايلول الجاري، خارج المياه الاقليمية اللبنانية، على بعد 48 كم من طرابلس، والتي قامت بالتعاون مع الجيش اللبناني بانقاذ 36 شخصا، وأعادت جثة شخص لاقى حتفه.

وفي هذا الاطار، كلف وزير الخارجية والمغتربين سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، التواصل مع السلطات القبرصية لتقديم اي مساعدة ممكنة حيث ما زال البحث جار عن أشخاص ما زالوا مفقودين بحسب افادات الذين كانوا على متن المركب المنكوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام