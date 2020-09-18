اليمن: وقفات في صنعاء للتنديد بجرائم العدوان ومرور ألفي يوم من الصمود

نُظمت بأمانة العاصمة اليمنية الجمعة وقفات للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي الاميركي ومرور ألفي يوم من الصمود والثبات من قبل الشعب اليمني.

واستنكر المشاركون في الوقفات “التواطؤ الأممي إزاء معاناة وحصار الشعب اليمني واستمرار احتجاز المشتقات النفطية”، وأشاروا إلى أن “الشعب اليمني قدم خلال ألفي يوم من الصمود بوجه العدوان أعظم التضحيات وصور الثبات والتمسك بالقرآن وبولاية الله ورسوله وأعلام الهدى”.

وأكد المشاركون “استمرار التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة الغزاة والمحتلين”، وجددوا “العهد والوفاء للشهداء بمواصلة دربهم والتضحية في سبيل الوطن وأمنه واستقلال قراره”.

كما أدان المشاركون “توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقي التطبيع مع كيان العدو الصهيوني الغاصب للأراضي العربية والمقدسات الإسلامية”.

المصدر: موقع انصار الله