ارتفاع قتلى السيول والفيضانات في #السودان الى 121 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 21:34

ارتفاع قتلى السيول والفيضانات في #السودان الى 121

منذ 45 mins 18 September، 2020
أخبار موقع المنار

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