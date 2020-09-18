اليمن: وقفات احتجاجية في الحديدة للتنديد بالتطبيع مع العدو الصهيوني

نظمت بالحديدة الجمعة عدة وقفات احتجاجية للتنديد بما أقدم عليه النظام الإماراتي والنظام البحريني من اعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

واعتبر المشاركون في الوقفات الاحتجاجية أن “التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وخيانة لدماء الشهداء وللمقدسات الاسلامية وفي مقدمتها المسجد الاقصى”.

كما ندد المشاركون “باستمرار العدوان السعودي الاميركي في احتجاز سفن المشتقات النفطية”، وطالبوا “الأمم المتحدة بموقف واضح تجاه ممارسات قوى العدوان في إيذاء الشعب اليمني من خلال حصارها واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية”.

واستنكر المشاركون “صمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية تجاه استمرار العدوان وما يفرضه من حصار خانق ينذر بكارثة إنسانية على الشعب اليمني”.

المصدر: موقع انصار الله