وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 750 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 20:04

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 750 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 30 mins 18 September، 2020
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