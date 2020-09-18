وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 750 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 20:04
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 حالة وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
القصر الجمهوري: الرئيس عون تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي تناولا فيه الوضع الحكومي
القصر الجمهوري: اتصال ماكرون بعون بحث ضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أسرع وقت
مصادر المنار: الرئيس الفرنسي سيؤكد في اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين أنّ تأجيل تشكيل الحكومة سيكون محدّدًا بوقت زمني
مصادر المنار: الرئيس عون سينتظر أمراً إيجابيا يؤدّي الى ولادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة ولكن ليس الى ماشاء الله
الرئيس عون في مؤتمر التنمية المستدام في الأمم المتحدة عبر الفيديو شكر الدول التي هبت لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ
الرئيس عون: لبنان يحتاج بشكل كبير لمزيد من الدعم لمساعدته لمعالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل
أجواء عين التينة: كل ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين فإما الدولة المدنية وإما يبقى كل شيء على وضعه
المفتي الشيخ أحمد قبلان: المداورةَ إما أن تكونَ في كلِّ المناصبِ في إطار دولة مدنية وإلا فمَن له حصة فلْيأخذها
تشييع لاعب كرة القدم اللبناني محمد عطوي الذي توفي متأثرا باصابته برصاصة مجهولة المصدر برأسه الشهر الماضي في الكولا
نادي العهد الرياضي تقدم من أهل الشهيد محمد عطوي وعائلته وأسرة كرة القدم اللبنانية بأحر التعازي بفقدانه
وزيرة الشباب والرياضة فارتين اوهانيان: فجعنا برحيل نجم كرة القدم محمد عطوي وخسرنا بوفاته شابا نموذجا للرياضي الراقي
اللواء خير ناشد وزير الخارجية والإدارات الرسمية العمل لإنقاذ مهاجرين من طرابلس غادروا بالمركب الذي غرق بين قبرص ولبنان
اللواء خير أكد في بيان بذل كل الجهود والتواصل مع الدول المحيطة لإنقاذهم والبحث عنهم وإعادتهم بكرامتهم إلى لبنان
الوزير حسن: تعديلات ستضاف الى القرارات المتخذة في لجنة كورونا من بينها رفع عدد الفحوصات العشوائية
الوزير حسن جدد الدعوة الى ارتداء الكمامات التي توفر مناعة للمجتمع والافراد خاصة مع اقتراب الموجة الثانية للفيروس
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: يوم السبت هو أول أيام شهر صفر في التقويم الهجري
الصحة الفلسطينية: استشهاد طبيب بسكتة قلبية نتيجة إطلاق قوات الإحتلال قنابل صوت على المواطنين في قرية برطعة بجنين
حشود المصلين في المسجد الأقصى المبارك تهتف ضد التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي
تواصل التظاهرات في البحرين لليوم الخامس تنديدا بتوقيع كل من البحرين والامارات على اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال
علماء البحرين يعلنون في بيان رفضهم للتطبيع مع العدو ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يجدد القول بأن دولا أخرى ستطبع مع كيان الإحتلال
دخول الإغلاق الشامل الثاني في كيان الإحتلال حيز التنفيذ بسبب تفشي فيروس كورونا
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يعلن انطلاق محادثات ملف الأسرى بين وفدي صنعاء وحكومة هادي في جنيف
اللواء حفتر: جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة في ليبيا انتهت بالفشل
حفتر يعيد فتح المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته في ليبيا بعد إغلاقها 8 أشهر
إردوغان يعرب عن شعوره بالأسف لاعتزام رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السراج الاستقالة
إردوغان يبدي استعداده للقاء رئيس وزراء اليونان لبحث التوتر في شرق المتوسط
بومبيو ينتقد ما سماه بالصخب العسكري الصيني بشأن تايوان
وزارة التجارة الأميركية تعلن حظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد
برنامج الأغذية العالمي: بسبب الحروب والنزاعات وكورونا 30 مليون شخص في العالم مهددون بالموت ما لم تصلهم مساعدات
الوكالة الفرنسية: كورونا أدى بحياة ما لا يقل عن 946.727 شخصا في العالم منذ ظهوره
عدة دول أوروبية بينها فرنسا والمملكة المتحدة واسبانيا تشدد قيودها لكبح موجة وبائية ثانية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 750 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 30 mins
18 September، 2020
عاجل
كورونا في لبنان
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كورونا في لبنان.. تسجيل 18 حالة وفاة و750 إصابة جديدة
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