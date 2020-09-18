تشييع اللاعب محمد عطوي في بلدته حاروف وسط مطالبة بمعاقبة الجناة

شيعت أسرة كرة القدم في لبنان وأهالي بلدة حاروف الجنوبية الجمعة اللاعب محمد أحمد عطوي الذي توفي متأثرا بإصابته برصاصة طائشة في منطقة الكولا في 21 آب/اغسطس الفائت.

ونقل جثمان الراحل ظهرا من بيروت بموكب حاشد الى بلدته، حيث حمل النعش على الاكف من امام مبنى بلدية حاروف بموكب جاب الشارع الرئيسي للبلدة.

وشارك في التشييع عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم وائل شهيب، المدير الفني لمنتخب لبنان الاول لكرة القدم جمال طه، لاعبون حاليون وسابقون من منتخب لبنان وسائر الاندية والفرق الرياضية، اعلاميون رياضيون وشخصيات وفاعليات.

وقد أم الصلاة على الجثمان في إمام حاروف الشيخ محمد ايوب، ثم ووري في الثرى في جبانة البلدة.

وطالب عم الفقيد عبد المنعم عطوي في كلمة باسم العائلة “القضاء والقوى الامنية وكل الجهات المختصة، بالمباشرة في تحقيق جدي بهذا الحادث المأساوي وبمعاقبة الجناة منعا لتكرار هذه المأساة في كل مناسبة وليكونوا عبرة لكل معتد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام